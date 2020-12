Vollmersbach

Am Wochenende 5. und 6. September bietet der TV Vollmersbach erstmals die Bühne für den Kultursommer Idar-Oberstein. Dann wird das Open-Air-Theaterstück „Extrawurst“ auf der Freiplatzanlage am Vollmersbacher Sportplatz gespielt. Die Gesellschaftssatire stammt aus der Feder der Autoren von „Stromberg“, einer erfolgreichen Fernsehserie, und spielt in der Theaterfassung des Theaters alePh und Regisseur Tom Pfeifer auf einem Tennisplatz.