„Wir wollen mal wieder ganz klein anfangen und Normalität in unser Leben einkehren lassen“, sagte Herrsteins Ortsbürgermeister Eberhard Weber. Mit dem erstmals veranstalteten Nachbarschaftstreffen wollte man aber auch an das Schinderhannes- und Räuberfest erinnern, das am Wochenende stattgefunden hätte, aber im Vorfeld wegen der Corona-Lage abgesagt worden war.