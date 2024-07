Plus Baumholder/Breitsesterhof Ein Ruheplatz in idyllischer Lage: Neuer Ruhehain auf den Friedhof Breitsesterhof Von Sascha Saueressig i Der Friedhof des rund 65 Einwohner zählenden Breitsesterhofs hat nun ein Urnengrabfeld erhalten. Im Hintergrund ist das erneuerte Holzkreuz des Ehrenhains zu sehen. Foto: Saueressig Im Mai des vergangenen Jahres hat sich der Bauausschuss bei einem Ortstermin mit einer Umgestaltung des Friedhofs auf dem Breitsesterhof befasst, nun sind die Arbeiten abgeschlossen. „Auf Antrag der Anwohner sollte ein Urnengrabfeld angelegt werden und der Friedhof etwas auf Vordermann gebracht werden“, berichtet Stadtbürgermeister Günther Jung. Lesezeit: 2 Minuten

Kerstin Gothieu hatte sich nach einer Umfrage in der WhattsApp-Gruppe des Vereins Dorfgemeinschaft Breitsesterhof an Jung gewandt und den Wunsch vorgetragen, auch auf dem Breitsesterhof ein Ruhefeld ähnlich dem neuen Ruhehain auf dem Baumholderer Hauptfriedhof anzulegen. „Das Interesse daran war in der Gruppe sehr hoch. Und es gibt auch schon ...