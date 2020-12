Idar-Oberstein

Acht Banner und drei Fahnen auf insgesamt 30 Meter Länge mit klaren, verständlichen Botschaften, die auch aus der Ferne gut erkennbar und deutlich sind, werden ab kommender Woche an den dafür ausgewiesen Brücken und Pfeilern im Stadtgebiet hängen – sie sollten insbesondere in der Zeit der sozialen Kontaktsperre wegen der Pandemie jeden Einzelnen sensibilisieren sich für die Rechte der Kinder starkzumachen, betont Sabine Moser vom Jugendamt, die das Projekt in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vorstellte.