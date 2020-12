Erbeskopf

Durch den Ausbruch der Corona-Krise ist dieses Thema zwar in den Hintergrund gerückt, doch das ändert nichts an der Tatsache, dass die Betreiber des Wintersportzentrums am Erbeskopf mit der Saison 2019/2020 nicht zufrieden sein können. Nur ein einziges Mal konnten sich die Skifahrer auf den Pisten austoben. Aus diesem Grund stellt sich auch die Frage: Wie sicher ist das Freizeitvergnügen auf die Dauer?