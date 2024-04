Plus Idar-Oberstein Ein Leben lang mehr unterwegs als zu Hause: Edelsteinpionier Eckehard Julius Petsch schließt seine Firma Von Kurt Knaudt i Eckehard Julius Petsch hat ein Faible für besondere Mineralien: Von seinen Entdeckerreisen hat er viele prächtige Fundstücke mitgebracht. Foto: Kurt Knaudt Die Leidenschaft für Edelsteine hat Eckehard Julius Petsch in viele entlegene Regionen der Welt geführt. Der 84-Jährige ist der wohl letzte große Pionier mit Entdeckergeist aus der Edelsteinregion Idar-Oberstein. Die Ende Februar nach 123 Jahren vollzogene Schließung der von ihm geführten Firma Julius Petsch markiert nicht nur den Schlussstrich unter ein einzigartiges, bewegtes Berufsleben, sondern auch das Ende einer Ära. Lesezeit: 6 Minuten

Er war in all den Jahren mehr unterwegs als daheim. Allein gesundheitliche Probleme haben dazu geführt, dass er zuletzt ein ganzes Jahr in seinem Haus in Veitsrodt verbracht hat – „so lange war ich noch nie am Stück zu Hause“. Für ihn kam eigentlich nur ein Beruf in der Vorzeigebranche ...