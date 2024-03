Plus Rhaunen Ein Leben für die Gastronomie: Warum die Wirtin des Goldenen Ankers in Rhaunen nie aufgegeben hat Von Niels Heudtlaß i Marta Schlager führt das Restaurant Goldener Anker in Rhaunen seit 37 Jahren. Aufhören kommt für sie nicht in Frage. Foto: Heudtlaß Niels Seit 37 Jahren bewirtet Marta Schlager die Rhauner. Eine Krebs-Diagnose und ein Schlaganfall stellten den Familienbetrieb vor große Herausforderungen. Trotzdem will die 74-jährige Wirtin ihren Traum weiterführen. Lesezeit: 5 Minuten

Kleine Deckenlampen mit braunem Schirm werfen ihr warmes Licht auf Tische in Eichenoptik, die von Eckbänken und Stühlen mit blauen Polster gesäumt werden. Hier riecht es nach Grillgut, Klößen und Schnitzel – kurz: nach bürgerlicher Küche. So nimmt der Goldene Anker in Rhaunen seine Gäste mit auf eine Reise in ...