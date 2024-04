Plus Bad Kreuznach/Idar-Oberstein Ein Kilo Amphetamin bei Polizeikontrolle gefunden: Prozessbeginn am Landgericht Bad Kreuznach Von Günter Schönweiler i Das Eingangsportal des Bonner Landgerichts. Dort begann der Prozess gegen einen ehemaligen Vertrauenslehrer. Foto: Oliver Berg/dpa Gemeinschaftlicher Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, ein Verbrechenstatbestand mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr: Unter diesem Vorwurf hat die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach gegen einen 40 Jahre alten Angeklagten aus Idar-Oberstein und seinen 33 Jahre alten Bekannten bei der 2. Strafkammer des Landgerichts Bad Kreuznach Anklage eingereicht. Lesezeit: 3 Minuten

Der Jüngere is t erheblich und einschlägig vorbestraft und sitzt derzeit in der JVA Rohrbach in Untersuchungshaft. Ende September 2023 sollen die beiden Angeklagten in Kaiserslautern von einem noch unbekannten Dritten eine größere Menge Betäubungsmittel zum gewinnbringenden Weiterverkauf erworben haben. Auf der Rückfahrt gerieten die drei Fahrzeuginsassen, darunter die Freundin des ...