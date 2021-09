Es hat alles ein wenig länger gedauert, und es ist auch deutlich teurer geworden. Das Ergebnis ist aber ein Juwel unter den Beherbergungsbetrieben nicht nur in Idar-Oberstein, sondern im weiten Umkreis. Seit zwei Wochen ist die „Villa Horbach“ in der Hauptstraße 264 (in Höhe Hommelsplatz) geöffnet und über diverse Plattformen buchbar.