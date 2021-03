Vor exakt einem Jahr erreichte die Corona-Krise den Landkreis Birkenfeld: Die Beteiligten erinnern sich noch an jene denkwürdige Zusammenkunft der BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) am 21. März in der Messe Idar-Oberstein. Zu der Besprechung hatte der Idar-Obersteiner Oberbürgermeister Frank Frühauf eingeladen.