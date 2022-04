Wie geht es dem 24-jährigen Lukas Baeskow, den es vom Tiefensteiner Breitenweg nach New York an die renommierte American and Dramatic Academy zog und der konsequent den Traum verfolgt, Musicaldarsteller und Schauspieler zu sein? Corona hat auch den pfiffigen jungen Mann mit Idar-Obersteiner Wurzeln ausgebremst – aber nur ein wenig.