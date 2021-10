Dass jemand mit 15 Jahren bei einem Unternehmen als Azubi beginnt und 50 Jahre später bei ein- und demselben Unternehmen in Ruhestand geht, kommt nicht (mehr) so häufig vor. Ein Jubiläum dieser besonderen Art wurde kürzlich im Zustellstützpunkt der Deutschen Post in Idar-Oberstein gefeiert. Im Stützpunkt am Weidenberg beging Klaus-Jürgen Wahl sein Dienstjubiläum und seinen Eintritt in den Ruhestand.