Ein Fest der Gemeinschaft und des Genusses: Premiere am Sonntag in Baumholder

Von Sascha Saueressig

i Insgesamt 21 Stände werden beim ersten Baumholderer Genussmarkt am Sonntag, 28. April, rund um ein offenes Zelt auf der mittleren Parkstufe präsent sein. Veranstalter Michael Schug hofft auf zahlreiche Besucher. Grafik: Schug Foto: Honorar 0/MIchael Schug

Ein ganz besonderes kulinarisches Ereignis steht am kommenden Sonntag, 28. April, in Baumholder bevor: In der Innenstadt wird der erste Genussmarkt der Stadt angeboten. Und die Veranstaltung auf der mittleren Parkplatzstufe am Marktplatz soll alle Sinne anregen und beleben.