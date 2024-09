Plus Idar-Oberstein Ein chilliger Abend zum Wohlfühlen und Mitsingen: Drittes Kulturkanapee im Idarer Kunstraum Von Dietmar Schuch i Reimar Lorenz begeisterte die Zuhörer im Kunstraum in der Fußgängerzone von Idar-Oberstein. Foto: Hosser Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kulturkanapees trat Reimar Lorenz im Kunstraum in der Idarer Fußgängerzone auf. Lesezeit: 1 Minute

Nur bei wenigen Musikern hat man bei Livekonzerten durchgängig das Gefühl, dass Instrument oder Stimme genau das tun, was der Künstler will. Reimar Lorenz ist ein solcher Könner. Das zeigte er bei seinem Auftritt im Kunstraum in der Idarer Fußgängerzone im Rahmen der Kulturkanapees, einer Veranstaltungsreihe von Kathy Beckers Verein ...