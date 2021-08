Bill Kalavsky aus Hottenbach: Ein Amerikaner, der längst im Hunsrück angekommen ist. Als 18-Jähriger verließ Bill im Jahr 1972 seine Heimat in Cleveland in Ohio – in Nähe des Eriesees nah der kanadischen Grenze – wo er mit sechs Geschwistern aufwuchs, und trat seinen Militärdienst bei den Amerikanern in der Straßburgkaserne in Algenrodt und im Depot Nahbollenbach an.