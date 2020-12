Idar-Oberstein

Corona macht auch vor Geflügelzüchtern nicht halt. Zu den wichtigsten Serviceleistungen von Geflügelzuchtvereinen gehört die regelmäßige Abgabe eines Impfstoffes gegen Newcastle Desease (ND, eine hochansteckende Viruskrankheit, die Hühner und Puten bedroht), in ganz Deutschland besteht eine Impfpflicht für das Geflügel, in Rheinland-Pfalz ist diese Impfung im Abstand von jeweils sechs Wochen vorgeschrieben. Da der Lebendimpfstoff gegen die hochansteckende und für die Hühner immer tödlich verlaufende Krankheit nach dem Anrühren lediglich rund zwei Stunden haltbar ist, sind eine zügige Ausgabe und Verabreichung erforderlich.