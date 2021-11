Mit der Ehrenmedaille des Nationalparklandkreises Birkenfeld in Silber hat Landrat Matthias Schneider in der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung den seit 1995 amtierenden Mackenrodter Ortsbürgermeister Reiner Mildenberger ausgezeichnet. In diesem Vierteljahrhundert ist es dem SPD-Politiker gelungen, dem 400-Seelen-Ort seinen Stempel aufzudrücken.