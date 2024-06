Plus Idar-Oberstein Ehrenamtsfest in der Messe Idar-Oberstein: OB Frühauf übt Seilspringen Von Thomas Brodbeck i Sportlich: Bürgermeister Frank Frühauf beim Seilspringen. Beim Ehrenamtsfest hatten alle Beteiligten viel Spaß. Foto: Thomas Brodbeck Beim dritten Ehrenamtsfest in der Messe Idar-Oberstein fand ein geselliger Austausch in guter Atmosphäre statt. Dabei wurden die verschiedenen Ehrenämter, von Sportlern über Seelsorger bis zur Feuerwehr, gewürdigt. Lesezeit: 2 Minuten

„Ehrenamt ist das Herz, ist der Puls unserer Gesellschaft“, mit diesen Worten begrüßte Bürgermeister Frank Frühauf die knapp 300 engagierten Bürger in der Messe Idar-Oberstein. Bereits zum dritten Mal lud die Stadt all jene ein, die sich in Sportvereinen, karitativen Einrichtungen, Hilfs- und Rettungsdiensten, der freiwilligen Feuerwehr und vielen weiteren ...