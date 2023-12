Ehrenamt ist cool! – Wir geben die Chance, einfach mal „Danke“ zu sagen

Ein Feuerwehrmann holt während einer Einsatzübung einer Freiwilligen Feuerwehr eine Leiter vom Dach eines Einsatzfahrzeugs. Foto: Philipp von Ditfurth/picture alliance/dpa

Ohne Ehrenamt geht es nicht. Das weiß auch unsere Zeitung. Daher möchten wir den Menschen, die sich im Kreis Birkenfeld ehrenamtlich engagieren, einmal „Danke“ sagen für die Arbeit, die sie leisten – stellvertretend für viele andere. Denn wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer schon sagte, sind diese Menschen in allen Bereichen tätig und übernehmen wichtige Aufgaben: „Sie engagieren sich in Vereinen, Projekten oder Initiativen. Sie packen soziale oder kulturelle Aufgaben an, begeistern andere für den Sport, schützen die Umwelt, kümmern sich um alte, kranke und geflüchtete Menschen oder engagieren sich in den Feuerwehren oder im Rettungsdienst.“

Eine Helferin der Tafel präsentiert die Kiste mit Lebensmitteln für einen Kunden. Neben einigen Hauptamtlichen, sind es vor allem Ehrenamtler, die die Hilfe der Tafeln organisieren. Foto: Martin Schutt/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Nennt uns eine Person aus eurem Verein, eurer Institution oder aus sonstigen Gemeinschaften, die sich ehrenamtlich engagiert und einfach mal ein „Dankeschön“ dafür verdient hat.

Die Namen der Personen, die uns Ehrenamtler vorschlagen, werden natürlich nicht bekannt gegeben. Wir freuen uns auf zahlreiche Zuschriften.