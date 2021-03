Idar-Oberstein

Ehepaar bei Brand in Hammerstein schwer verletzt: Kripo hat Ermittlungen aufgenommen

Schwerst verletzt wurde ein älteres Ehepaar am Sonntag bei einem Brand in Hammerstein. Gegen 11.51 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle in Bad-Kreuznach ein Gebäudebrand in der Espenstraße gemeldet.