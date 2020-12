Idar-Oberstein

Die Nachricht kam ein wenig überraschend. Während es in den vergangenen Monaten eine Flut von Veranstaltungsabsagen gab, vermeldeten die Stadt und die IG Idar-Oberstein: Der fürs erste Wochenende im August geplante Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt in Oberstein findet statt. Unterhalb der Felsenkirche präsentieren die Kunsthandwerker all das, was die Edelstein- und Schmuckregion Idar-Oberstein berühmt macht. Parallel zum Markt wird in der Fußgängerzone das Straßentheater-Festival veranstaltet.