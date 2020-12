Edel-Stein-Land startet Mal-Aktion für Kinder

Archivierter Artikel vom 07.04.2020, 17:50 Uhr

Die kleinen Künstler können ihre Bilder per E-Mail an info@edelsteinland.de, per Post an die Edelsteinland-Tourist-Information, Hauptstraße 419, Idar-Oberstein oder als Kommentar auf dem Edelsteinland-Facebook-Account bis zum 13. April einsenden und erhalten als Dank per Post einen echten Edelstein. Damit die Familien, sobald dies wieder möglich ist, selbst alles rund um die Edelsteine erkunden können, gibt es eine Familienkarte fürs Edelsteinland gratis dazu.