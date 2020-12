Mörschied

Die konkreten Planungen für die diversen Spendenaktionen beim „Adventssingen – dieses Jahr mal anders“, so lautet das Motto, in Mörschied schreiten voran. Wie das Organisationsteam mitteilt, findet am Samstag, 12. Dezember, von 10 bis 16 Uhr auf dem Platz vor dem Büro des Finanzberatungsunternehmens Swisslife Select in der Hauptstraße 22a ein Weihnachtsbaumverkauf statt, bei dem mit Unterstützung der Firma Arend Weihnachtsbaumverkauf (Kempfeld) 10 Prozent der Einnahmen für den guten Zweck gespendet werden.