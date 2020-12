Bruchweiler

In der Edelsteinklinik in Bruchweiler, einer Rehaklinik für Kinder und Jugendliche, läuft der Betrieb trotz Corona weiter – wenn auch in reduziertem Umfang. „Eine Reha ist für ein Kind ein einschneidendes Ereignis und duldet keinen Aufschub – egal, zu welchem Zeitpunkt, auch in Zeiten von Corona“, sagt Edith Waldeck, die ärztliche Leiterin der Klinik. „Oft ist die Motivationslage des Kindes auch so gut, dass wir die Verhaltensänderung jetzt angehen müssen und nicht erst irgendwann.“