Herrstein

„Das muss ein Edelstein sein“, dachte sich der fünfjährige Uwe, als er auf der Landstraße zwischen Herrstein und Niederwörresbach einen seltsamen Gegenstand sah. Der Junge saß im Auto seines Vaters und rief aufgeregt: „Halt an! Halt sofort an!“ Als der Knirps jedoch den vermeintlichen Edelstein in seinen Händen hielt, kamen an den Seiten plötzlich kleine Füße heraus. Uwe Fleischhauer hatte eine Schildkröte gefunden. 47 Jahre ist das her, die griechische Landschildkröte hat er noch immer.