Idar-Oberstein

Die Corona-Pandemie hat nicht nur für den Menschen massive Veränderungen zur Folge, sondern auch für manche Tiere – und das sind nicht nur Haus- und Nutztiere. Während in vielen Großstädten die dort lebenden Wildtiere sich aufgrund des stark reduzierten Verkehrsaufkommens deutlich kecker in die Öffentlichkeit wagen, scheint es anderen Tieren durch den Rückzug des Menschen schlechter zu gehen. Dazu gehören nach Auffassung von Benjamin Lang und seiner Gruppe „Stadttauben Idar-Oberstein“ auch die Tauben in der Schmuckstadt.