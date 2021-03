Kreis Birkenfeld

DRK-Kreisverband: Alle Schnelltests sind bisher negativ

In den drei Schnelltestzentren des DRK-Kreisverbands wurden am Dienstag 104 Personen getestet – 48 in Idar-Oberstein, 32 in Birkenfeld und beim Teststart im Gemeindehaus Kirschweiler 24 Personen. Am Montag waren es 40 in Idar-Oberstein und 32 in Birkenfeld gewesen. Alle Tests verliefen bislang negativ, berichtet DRK-Kreisgeschäftsführer Jörg Schmitt. „Es läuft alles super, die Menschen sind sehr zufrieden und glücklich, dass wir ihnen die Möglichkeit zur Testung bieten“, zieht Schmitt ein zufriedenes Zwischenfazit.