Mit einer eher geringen Anzahl an Besuchern ging am 23. Dezember die letzte Blutspende für das Jahr 2021 in Baumholder über die Bühne. 33 Menschen spendeten kurz vor Weihnachten beim fünften Termin noch einmal an das Deutsche Rote Kreuz. Das sei eine verhaltene Resonanz an Spendern im zweiten Jahr der Pandemie, erklärt Walter Schmitt vom DRK Baumholder.