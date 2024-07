Plus Birkenfeld

DRK Birkenfeld verschenkt Krankenwagen an Ukraine: Landrat übergibt Schlüssel an Freundeskreis

i Der DRK-Ortsverein Birkenfeld hat dem Freundeskreis für ukrainische Kultur und Volkskunst einen nicht mehr benötigten Krankenwagen aus seinem Bestand übergeben. Nach der Schlüsselübergabe hat die Vereinsvorsitzende Iryna Denys hinter dem Steuer Platz genommen. Der DRK-Vorstand um (von links) Thomas und Ulla Diehl, Vorsitzender Miroslaw Kowalski, Günter Heß und die beiden Bereitschaftsleiter Ingo Kober und Monique Schommer flankieren den Wagen. Foto: Stefan Wolf/DRK

Der Birkenfelder Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat einen Krankenwagen, der für die eigenen Zwecke nicht mehr benötigt wird, für den Einsatz in der Ukraine abgegeben. In seiner Funktion als Ortsvereinsvorsitzender hat Landrat Miroslaw Kowalski am Mittwoch die Schlüssel des Gefährts an Iryna Denys vom in Hahnenbach (Kreis Bad Kreuznach) ansässigen Freundeskreis für ukrainische Kultur und Volkskunst übergeben.