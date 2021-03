Kreis Birkenfeld

DRK: Alle Schnelltests bisher negativ – In der ersten Woche wurden mehr als 300 Menschen getestet

In der ersten Woche wurden in den vom DRK in unserem Kreis betriebenen Corona-Teststationen in Idar-Oberstein 218, in Birkenfeld 134 und in Kirschweiler 57 Personen getestet. Allesamt waren negativ.