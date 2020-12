Drive-in-Meile statt Prämienmarkt: Vielversprechender Auftakt für Lecker-Schmecker-Maad

Veitsrodt

Besondere Umstände erfordern eine besondere Kreativität: Die Interessengemeinschaft Veitsrodter Prämienmarkt (IVP) und die Ortsgemeinde hatten für zwei Tage zum Lecker-Schmecker- Maad eingeladen. Das riesige Marktgelände war Dreh- und Angelpunkt, und die Veranstalter wollten mit der Veranstaltung auch ein wenig an ihren Prämienmarkt erinnern, der an diesem Wochenende stattgefunden hätte. Die Corona-Pandemie machte diesem einen dicken Strich durch die Rechnung. „Es ist schon ein seltsames Gefühl“, stellten Ortsbürgermeister Bernd Hartmann, Marktmeister Uwe Franzmann und IVP-Chef Jürgen Schneider an der Stelle fest, wo sich im Normalfall das große Riesenrad gedreht hätte. „Es ist eine Notlösung. Den Schaustellern in dieser Zeit zu helfen, war unsere Grundidee“, sagte Schneider.