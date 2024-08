Plus Berschweiler bei Kirn

Drittes Dorffest in Berschweiler: In jedem Hof war etwas geboten

Von Günter Weinsheimer

i Einen schmackhaften Cocktail ließen sich Landrat Miroslaw Kowalski und Ortsbürgermeister Hubert Paal nicht entgehen. Foto: Günter Weinsheimer

Beim dritten Dorffest am Samstag zeigte sich Berschweiler wieder von seiner besten Seite. Den ganzen Tag über war die gesamte Rathausstraße in dieses Fest eingebunden, fast in jedem Hof wurde irgendetwas geboten, hier war Kinderschminken angesagt, dort gab es Kessel-Gulaschsuppe, Tomatensuppe oder Flammkuchen.