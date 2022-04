Eine Veranstaltungsabsage, die schmerzt: Zum dritten Mal in Folge wird es in Hettenrodt in der Nacht zum 1. Mai keinen Hexenrock geben. „Wir treffen uns mit dem Hexenrock-Team seit Monaten in regelmäßigen Abständen. Wir hatten und haben Energie und Motivation, wieder loszulegen, aber die Unwägbarkeiten dieser Pandemie sind Gift für Veranstaltungen mit unserer Struktur“, sagt Markus Schulz, Mitorganisator und Hettenrodter Ortsbürgermeister.