Das vom früheren Gemeindechef Welf Fiedler in den Mund genommene Sprichwort „Was lange währt, wird endlich gut“ durfte bei diesem Anlass nicht fehlen, trifft aber im konkreten Fall voll zu: In der Halle des Gemeindezentrums wurde am Freitagabend vor etwa 60 Besuchern der dritte Band der Hoppstädten-Weiersbacher Ortschronik vorgestellt.