Dritte B 269-Spur: Hattgensteiner Ortschef wehrt sich weiter gegen Ausbaupläne

Mit einem offenen Brief hat sich der Hattgensteiner Ortsbürgermeister Udo Laube an die neu formierte Landesregierung gewandt, um einer schon länger bekannten Forderung von ihm Nachdruck zu verleihen. Er betont mit Blick auf den geplanten Bau eines dritten Fahrstreifens auf der B 269 zwischen der Petersquelle bei Oberhambach und der Nationalparkgrenze bei Hattgenstein: „Ich appelliere an Ihre Vernunft, das Projekt ad acta zu legen. Es ist nicht mehr zeitgemäß und entspricht auch keineswegs mehr den wirklichen Bedürfnissen die in der Region vorherrschen.“