Es ist eine umfangreiche Liste an Anklagepunkten, die in diesen Tagen vorm Berufungsgericht in Bad Kreuznach gegen einen 33 Jahre alten Mann aus Idar-Oberstein verhandelt wird. Weil er keine Fahrerlaubnis hatte, täuschte er im September 2019 vor, sein Wagen sei ein motorisierter Krankenfahrstuhl – das sind Kraftfahrzeuge für körperlich behinderte Menschen, sie fahren nur mit geringer Geschwindigkeit. Und: Man braucht dafür keine Fahrerlaubnis.