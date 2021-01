Idar-Oberstein

Dreister Diebstahl in Idar-Oberstein: 2,5 Tonnen Streusalz weg

Rund 2,5 Tonnen Streusalz haben bisher unbekannte Täter zwischen dem 21. und dem 24. Januar aus einer Garage in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein gestohlen. Bei einer derart großen Menge an Streusalz müssen der oder die Täter das Salz mittels eines Transporters oder eines Lkw abtransportiert haben, vermutet die Polizei.