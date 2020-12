Archivierter Artikel vom 11.10.2020, 09:28 Uhr

Kreis Birkenfeld

Drei neue Corona-Fälle im Kreis Birkenfeld

Am Freitagabend kamen drei weitere Corona-Fälle im Kreis Birkenfeld hinzu: ein 49-jähriger Mann (bisher nicht in Quarantäne), ein 53-jähriger Mann und eine 52-jährige Frau (beide bereits in Quarantäne), alle aus Idar-Oberstein. Eine Person gilt als genesen, sodass aktuell 16 Personen mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Gesamtzahl im Kreis Birkenfeld liegt bei 139.