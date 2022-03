„Bereits in den 90er-Jahren mussten wir registrieren, dass unsere Kirche kleiner, älter und ärmer geworden ist; gerade unser ländlicher Raum ist davon stark betroffen“, schrieben der Vorsitzende des Presbyteriums Reichenbach, Jürgen Dringelstein, und Diakon Andreas Duhrmann in einem Mitteilungsblatt an die Mitglieder der Kirchengemeinde Reichenbach. Sie sollten recht behalten. Denn in den Kirchengemeinden hat sich in den vergangenen Jahren vieles verändert.