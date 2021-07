Drei Hütten, zwei Dörfer, eine Wanderveranstaltung – Ausgefallene Premiere wird nachgeholt

Wanderungen, bei denen an mehreren Stationen kulinarische Genüsse angeboten werden, sind äußerst beliebt, und sie werden immer besser angenommen. Das zeigen unter anderem die „Wein-Wald-und-Wiesen-Wanderung“ in Hintertiefenbach oder auch im Nachbarkreis Bad Kreuznach die „Wurstwanderung“ in Simmertal sowie das Weinwanderwegfest zwischen Martinstein und Bad Sobernheim. Diesen Beispielen folgend, veranstalten die beiden Ortsgemeinden Hettenrodt und Mackenrodt am Samstag, 4. September, gemeinsam die erste kulinarische „Dreihüttenwanderung“ rund um die beiden idyllisch gelegenen Nationalparkgemeinden.