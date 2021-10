„Lassen wir doch zu Beginn die Jubilarin zu Wort kommen“, sagte Heiner Schneider in seiner Begrüßung, und so standen Stimme und Register im Mittelpunkt. Enorm auch die Lautstärke in Johann Sebastian Bachs „Präludium und Fuge in d-Moll aus den acht kleinen Präludien und Fugen“, gespielt von Organist Martin Neukirch.