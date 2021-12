Eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie kommt den Impfzentren zu. Jenes in der Messehalle Idar-Oberstein, finanziert vom Land und organisiert und koordiniert vom Landkreis, verabreicht in den acht Monaten vom 7. Januar bis zum 9. September den Kreiseinwohnern rund 47.000 Impfdosen, darunter am Finale die ersten Dritt- bzw. Boosterimpfungen.