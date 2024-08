Plus Sonnschied Dorfmuseum Sonnschied: Spannende Geschichte zum Anfassen Von Kurt Knaudt i Peter Gerlach präsentiert in seinem Dorfmuseum in Sonnschied auch einige Raritäten aus früheren Schulzeiten. Foto: Kurt Knaudt Peter Gerlach hat in Sonnschied ein Dorfmuseum mit vielen Raritäten eingerichtet. Neben Relikten aus den beiden Weltkriegen gehören auch originelle Unikate wie beispielsweise ein Teilstück der ersten Wasserleitung in Sonnschied zum Bestand. Lesezeit: 3 Minuten

Peter Gerlach liebt alte Dinge. Ob Bücher, Dokumente, Bilder oder Werkzeuge: Das sind für ihn Schätze, weil damit immer auch Geschichte und Geschichten verbunden sind. Deshalb hat der 81-Jährige jetzt an sein Antiquariat in Sonnschied noch ein Dorfmuseum angegliedert. Es erzählt davon, wie die Menschen früher gelebt haben – in ...