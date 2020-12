Reichenbach

Bis zum kommenden Frühjahr werden in Reichenbach keine von Vereinen organisierten Veranstaltungen stattfinden: weder die traditionell am vierten Wochenende im September geplante Kirmes, noch der Weihnachtsmarkt, der immer am Samstag vor dem ersten Advent gefeiert wird. Auch die beiden Fastnachtveranstaltungen, für die der Gesangverein Verantwortung trägt, werden nicht stattfinden. Sie alle fallen der Corona-Pandemie zum Opfer. Marlis Küntzer berichtete als Vorsitzende der Kulturgemeinschaft Reichenbach (KGR), die für Kirmes und Weihnachtsmarkt zuständig ist, dass die beiden Veranstaltungen ohne größere Diskussionen abgesagt wurden.