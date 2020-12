Rückweiler

Die Planungen für die Sanierung des Rückweilerer Dorfgemeinschaftshauses mit Anbau schreiten weiter voran (die NZ berichtete). Die Kreisverwaltung in Birkenfeld hat den Bauantrag geprüft, für die Genehmigung müssen noch einige Auflagen erfüllt werden, teilte Architekt Jörg Bill am Dienstagabend dem Ortsgemeinderat mit. Eine erste Baumaßnahme wird noch in diesem Jahr erfolgen. Im kommenden Frühjahr geht es dann in die Vollen, kündigte Ortsbürgermeister Lutz Altekrüger an. Angesichts des Umfangs des kostspieligen Projekts – kalkuliert wird mit einer Gesamtsumme von rund 800.000 Euro, 33 Prozent werden über den Landesinvestitionsstock gefördert – gab es im Dorf auch Kritik.