Im Nationalparkort Siesbach wird in diesem Jahr der Abschluss der Neugestaltungsaktivitäten rund um die frühere Schule erfolgen. Dieses Projekt mit dem offiziellen Titel „Fassade und Marktplatz am Gemeinschaftshaus“, für das die Arbeiten kürzlich bereits angelaufen sind, prägt das Investitionsprogramm im Doppelhaushalt 2022/2023, den der Rat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet hat.