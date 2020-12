Doppelter Rückzug: Banken dünnen ihr Filialnetz weiter aus

Nachdem die Kreissparkasse schon Mitte Dezember ankündigte, ihr Zweigstellennetz weiter auszudünnen, zieht die Volksbank Anfang Januar nach: In Hoppstädten, am Stammsitz ihres Vorläufers Raiffeisenbank Birkenfeld, schließt sie ihren Schalter ebenfalls. Ab Mitte 2020 gibt es eine gemeinsame Selbstbedienungsfiliale in den KSK-Räumen. Ein doppelter Rückzug wäre für die Gemeinde Hoppstädten-Weiersbach „der Super-GAU“, hieß es in der Resolution des Gemeinderats vom Dezember. „Eigentlich verstehe ich die Welt nicht mehr“, kommentiert Ortsbürgermeister Peter Heyda.