Das Altstadtfest darf nicht einfach sterben – da waren sich eigentlich alle Mitglieder des Kulturausschusses am Montagabend in der Brühlhalle einig. Die entscheidende Frage: Wie kann man es am Leben erhalten? Nach einer ausführlichen Diskussion einigte man sich darauf, nachzuhören, wie Veranstaltungen dieser Größenordnung in anderen Kommunen organisiert und auf die Beine gestellt werden.