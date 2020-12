VG Birkenfeld

Auf die Verabschiedung einer Resolution hat das Gremium zwar vorerst verzichtet, aber das Stimmungsbild war in der Sitzung am Dienstagabend ziemlich eindeutig: Der Verbandsgemeinde lehnt die Pläne der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz ab, die Öffnungszeiten der Ärztlichen Bereitschaftszentrale (ÄBZ) in Birkenfeld zu verkürzen.