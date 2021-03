Noch in der Frühphase befinden sich die Pläne der Ortsgemeinde Heimbach für den Neubau einer Kindertagesstätte (Kita) als Ersatz für die marode Kita im Ort. Dabei ist in der Sache Eile geboten. Denn die Substanz der Einrichtung befindet sich „baulich in einem verheerenden Zustand“, wie es VG-Fachbereichsleiter Torsten Genenger bei einer Sitzung des Verbandsgemeinderats vor rund zwei Monaten auf den Punkt brachte (die NZ berichtete).